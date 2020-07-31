Ek mesai grevi sona erdi

Sağlıkta örgütlü 5 sendika tarafından, sağlık çalışanlarının son 7 aydır ek mesai ödeneklerini alamadıkları gerekçesiyle dün başlattıkları “ek mesai grevi”, bugün sona erdi.

Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve bürokratları, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette; Başbakan, Sağlık Bakanı ve bürokratlarıyla bir görüşme gerçekleştiren sendikalar, varılan uzlaşı sonucu üyelerine mesaj göndererek “ek mesai grevini kaldırıldığını” duyurdu.

Sağlık çalışanlarına, sendikalar tarafından gönderilen mesajlarda "detayların bildirileceği" belirtildi.

sağlık çalışanlarının Ocak ve Şubat aylarında çalıştıkları ek mesailerinin karşılıklarını bayram sonrası, geriye kalan 5 aylık sürenin karşılığını ise, “taksitli” bir şekilde önümüzdeki aydan itibaren almaya başlayacakları ifade edildi.

(Kıbrıs Postası)