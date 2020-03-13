Ek tedbir talebi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-Sen), Covid-19 virüsüne karşı alınan tedbirlere ek olarak, aralarında, banka borçlarına iki aylığına faiz tatili de bulunan bazı önerilerde bulundu.

DAÜ-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 virüsüne karşı alınan tedbirleri genel olarak doğru buldukları, ancak 10 günlüğüne alınması gereken ek önlemlerin bulunduğu belirtildi.

SENDİKANIN ÖNERDİĞİ EK ÖNLEMLER

Açıklamada, üniversite kampüsleri dışındaki restoran, bar ve kahvehanelerin bir süreliğine kapatılması;

Kampus içindeki mekânların çok sıkı bir şekilde denetlenmesi, mekânlar tarafından verilen hizmetlerin kısıtlanması;

Sıkı denetime tabii tutulamayacak mekanların kapatılması ve öğrencilere yurtlardaki odalarında yemek sunulması, kampusların düzenli olarak dezenfekte edilmesi;

Ülke içi dolaşımın zorunlu haller dışında kısıtlanması;

Market ve eczanelere hijyen kuralları getirilmesi;

Toplu ibadet dahil eğlence, düğün gibi etkinliklerin kısıtlanması;

İki aylık süre için esnaf ve zanaatkara vergi affı getirilmesi;

İki aylık süre için banka borç faiz tatili ilan edilmesi;

Toplu taşıma araçları, toplu ve sık kullanılan mekanların dezenfekte edilmesi;

Kumarhane, bahis evleri ve gece kulüplerinin faaliyetlerinin durdurulması;

Bankalarda önlemlerin alınması;

İşyeri kira ve konut borç ödemelerinin iki ay süre için ertelenmesi çağrısında bulunuldu.