Ek tedbirler gündemi ile toplandı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, Kovid-19 salgınında ülkedeki durumu ve tedbirleri değerlendirdiği toplantının ardından, Bakanlar Kurulu toplandı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki toplantı saat 18.00’de başladı.

Artan vakalar nedeniyle alınması gündemde olan ek tedbirlerin değerlendirileceği toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.