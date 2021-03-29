Ekoloji Forumu programında Akkuyu Nükleer Santralı konuşulacak

Yeni Kıbrıs Partisi’nin (YKP) düzenlediği Ekoloji Forumu programında, Akkuyu Nükleer Santralı’ndaki son gelişmeler konuşulacak.

YKP’den yapılan açıklamaya göre, gazeteci Pınar Demircan ve YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı’nın katılacağı program, 31 Mart Çarşamba günü saat 17.00’de YKP’nin resmi sitesi, Facebook ve Youtube hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

YKP’nin paylaştığı programın canlı olarak takip edilebileceği bağlantılar şöyle:



https://www.facebook.com/kibrisekolojiforumu/posts/1716237271897075https://youtu.be/doFlF1ee0Wshttp://live.ykp.org.cy/