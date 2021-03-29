Ekoloji Forumu programında Akkuyu Nükleer Santralı konuşulacak

Ekoloji Forumu programında Akkuyu Nükleer Santralı konuşulacak
banner32

Yeni Kıbrıs Partisi’nin (YKP) düzenlediği Ekoloji Forumu programında, Akkuyu Nükleer Santralı’ndaki son gelişmeler konuşulacak. 
YKP’den yapılan açıklamaya göre, gazeteci Pınar Demircan ve YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı’nın katılacağı program, 31 Mart Çarşamba günü saat 17.00’de YKP’nin resmi sitesi, Facebook ve Youtube hesapları üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
YKP’nin paylaştığı programın canlı olarak takip edilebileceği bağlantılar şöyle:

banner69
https://www.facebook.com/kibrisekolojiforumu/posts/1716237271897075
https://youtu.be/doFlF1ee0Ws
http://live.ykp.org.cy/

banner71
YORUM EKLE
Gönder
﻿