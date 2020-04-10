Ekonomi Bakanlığında bir kısım işletmelerin 17 Nisan'da aktif hale getirilmesi masaya yatırıldı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanlığı Covid-19 koordinasyon Kurulu'nun ve sektör temsilcilerinin standartları garanti etmesi koşulu ile bir kısım işletmelerin 17 Nisan itibari ile aktif hale gelmesi ve ekonomik çarkların dönmeye başlaması gerektiğini belirtti.

Hasan Taçoy, en az seviyede riskin olacağı açılması gereken işletmeler bulunduğunu belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Taçoy, işletmelerin tıpkı marketlerde olduğu gibi belli sorumluluklar almak zorunda olduklarını, ülke olarak zor günlerden geçildiğini, birçok sorunla ilk kez karşılaşıp birçok soruna bugüne kadar denenmemiş yöntemlerle çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Taçoy yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“Enerjimiz ve konsantrasyonumuz tamamen sorun çözmeye yöneliktir. Bu çerçevede, Bakanlar Kurulu tarafından bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu kararları ışığında şu görevi yüklemiştir:

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı uzmanlarının bir araya gelmesi ve önümüzdeki günlerde eğer birtakım sektörler açılacaksa hangilerinin açılacağı yönünde görüşülmesi.

Yaşanan sıkıntılar nedeniyle hem kurumlarınhem şahısların, bir an ‘nasıl bir virüsle mücadele ettiğimiz’ unutularak işyerlerinin açılmasına yönelik talepleri giderek artıyor.

Biz, kapalı işletmelerin ve personelinin yaşadığı zorlukları bilerek, onlara çözüm bulmak için azami gayret gösterip en sonunda da doğru karar almak zorundayız.

Kapalı işletmelerle ilgili, onların örgütlü bulunduğu, oda birlik ve örgüt başkanları ile temas halindeyiz. Hangi adımı atacaksak, bilimsel temelde, dünyadaki örneklerine bakarak Sağlık Bakanlığı CoVid-19 koordinasyon kurulu ile Bakanlar Kurulunun bize verdiği yetki çerçevesinde adım atacağız.

Bazı sektörler var ki, aynen market, banka, eczane mantığı çerçevesinde aktif edebiliriz. Kuralları ve standartları belirleyerek, yaşamın yavaş yavaş normale dönmesi için adım atabiliriz. Bunları masaya koyduk, ‘siyasi’ değil, ‘bilimsel’ temelde ele alıyoruz.

Riskin en alt seviyede olduğu işletmelerin açılmasına yönelik bir prensip kararı vardır. Bu sorumluluk hepimizindir. Tekrar etmek istiyorum ki;Sağlık Bakanlığı Covid-19 koordinasyon Kurulu'nun ve elbette sektör temsilcilerinin standartları garanti etmesi koşulu ile bir kısım işletmelerin 17 Nisan itibari ile aktif hale gelmesi ve ekonomik çarkların dönmeye başlaması gerekmektedir.

Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığı Covid-19 koordinasyon kurulu ile ortak kararlar alıp işletmelere de sorumluluklar yükleyerek, riskin en az seviyede olduğu işletmelerin açılmasına yönelik kararlar üreteceğiz.”