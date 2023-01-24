Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde resmi temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’ya giden Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın yanı sıra Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros ile UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş Kelle’den oluşan heyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün naaşının bulunduğu mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Heyet daha sonra Misak-ı Milli Kulesine geçti.

Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

“Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı ve üyeleri ile birlikte yüksek huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyoruz.

İlke ve inkılaplarınıza ilk günden itibaren gönülden bağlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının temsilcileri olarak, Kıbrıs adasındaki Türk varlığını korumak ve halkımıza müreffeh bir yaşam sunmak gayesiyle tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyor ve etmeye devam edeceğiz.

Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile el ele ve gönül gönüle vererek zorlu mücadeleler sonucu kurduğumuz devletimizi daha da yüceltmek için durmadan çalışacağımıza; ilke ve inkılaplarınızdan asla ayrılmayacağımıza dair yüce huzurunuzda namusum ve şerefim üzerine söz veririm. Bir kez daha huzurunuzda saygı ve minnetle eğiliyoruz.”

Canaltay başkanlığındaki heyet Anıtkabir’in ardından KKTC’nin Ankara Büyükelçiliği’nde Büyükelçi İsmet Korukoğlu ile bir araya geldi.

Heyet, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu ile görüşecek ve resmi temaslarda bulunacak.