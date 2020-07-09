Ekonomi, maliye, bütçe ve plan komitesi bugün toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi bugün saat 9.30’da toplandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı ve Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni görüştü.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, komite, gündemindeki “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti. Komite, Yasa Tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında sürdürecek.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Finansal sistemde bankalar dışında faaliyet gösteren Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketlerinin kuruluş ve faaliyet izinlerine, ana sözleşme ve tüzük degişiklikleri ile hisse devirlerine, yöneticilerine, diizenleyecekleri sözleşmelere, işlem sınırlama, faaliyet izinlerinin iptaline, birleşme, devir ve tasliyelerine, muhasebe, raporlama ve denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı hazırlanmıştır”.

Komite daha sonra Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin genel görüşmesini gerçekleştirdi.

Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin Genel Gerekçesi şöyle;

“Hayır kurumları, ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla kurulmuş ve/veya kurulmakta olup, yürürlükte bulunan Fasıl 219 Tapu ve Kadastro Dairesi (Harç ve Ücretler) Yasası bu gibi kurumlara bağış yoluyla yapılan taşınmaz mal intikallerinde, satış yoluyla yapılan intikallerde olduğu gibi rayiç kıymet üzerinden yüzde altı (%6) kayıt harcı alınmasını öngörmektedir. Bu oran, ilgili yasanın Bakanlar Kuruluna vermiş olduğu yetki çerçevesinde Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) Tüzüğü uyarınca yüzde dört (%4) olarak uygulanmaktadır. Gerek bağış işlemlerinin satış işlemlerinden farklılığı, gerekse esas itibarıyla kar amacı gütmeyen bu kurumların oluşumu, amaçları ve kamu menfatine yararları dikkate alınarak harç oranının düzenlenmesi amacıyla Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) (Değişiklik) Yasa Önerisi hazırlanmıştır.”

Komite toplantısına davetli olarak; Maliye Bakanlığı, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Tapu ve Kadastro Dairesi, Şirketler Mukayyitliği, KKTC Merkez Bankası, Asban Yatırım Şirketi, Kıbrıs Kapital Finans’dan yetkililer ile Ömer Arhun, Tekin Arhun ve Mehmet Güzelyurtlu katılarak görüşlerini ifade ettiler.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Mesut Genç , HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

