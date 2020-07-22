Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi “Finansal Kiralama Faktoring ve Finanasman Şirketleri Yasa Tasarısını” onayladı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı”nı oybirliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Komite, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Atun başkanlığındaki toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Özdemir Berova, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, HP Milletvekili Mesut Genç, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Toplantıya davetli olarak katılan Maliye Bakanlığı, Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi, Şirketler Mukayyitliği ve Merkez Bankası’ndan yetkililer de görüşlerini ifade etti.

Onaylanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Finansal sistemde bankalar dışında faaliyet gösteren Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketlerinin kuruluş ve faaliyet izinlerine, ana sözleşme ve tüzük değişiklikleri ile hisse devirlerine, yöneticilerine, düzenleyecekleri sözleşmelere, işlem sınırlama, faaliyet izinlerinin iptaline, birleşme, devir ve tasliyelerine, muhasebe, raporlama ve denetimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla Finansal Kiralama, Factoring ve Finansman Şirketleri Yasa Tasarısı hazırlanmıştır”.