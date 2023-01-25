Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyeti TBMM Başkanı Şentop tarafından kabul edildi

Ankara’da bulunan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop tarafından kabul edildi.

Meclisten verilen bilgiye göre, kabulde Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros ile UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş’un yanı sıra Türkiye – KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Konya Milletvekili Orhan Erdem ile KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu yer aldı.

Kabulde ilk sözü alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, komisyonlar arası ziyaretlerin artmasının kendilerini memnun ettiğini belirterek yapılan görüşmelerin verimli olmasını diledi.

TBMM’nin Kıbrıs Türkleri ile her zaman birlikte hareket ettiğini ifade eden Şentop, ortak bir davayı yürüttüklerini kaydetti.

Şentop, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de yapılan müzakerelerde ortaya koyduğu vizyonu desteklediklerini söyleyerek, Türk tarafının bugüne kadar yürütülen müzakerelerde çözüm adına önemli adımlar attığını, ancak Rum tarafının Kıbrıs Türklerin varlığını inkar eden anlayışı nedeniyle çözüme ulaşılamadığını belirtti.

Bütün bu gelişmeler sonrası artık yeni bir tez ile hareket etmenin en doğrusu olacağını vurgulayan Şentop, bunun da iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olduğuna değindi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler'deki çağrısını desteklediklerini söyleyen Şentop, bu çağrının gereğini de görüştükleri muhataplarına daima aktardıklarını söyledi.

Yeni perspektif ve tezlerle konuşulmasının doğru olacağını düşündüklerini aktaran Şentop, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğin ardından yakın bir zamanda yapılacak Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi toplantısında da aynı yönde bir karar üretilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Şentop: “KKTC’deki kardeşlerimizin ekonomik refahının gelişimi ve istikrarlı gelişmeler için elimizden geleni yaptığımızı da belirtmek isterim. İki ülke meclisi arasında karşılıklı ziyaretlerin artmasından da büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı.

-Canaltay

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay da konuşmasında tek bir milletin, iki ayrı devletin parlamentosu olarak bulunduklarını ifade ederek Gazi Meclis çatısı altında Anavatan'da bulunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının devletleşme sürecinde tarifsiz acılar çektiğini, ancak yılmadığını, mücadelesine devam edip özgürlüğüne ve vatanına sahip çıkarak Cumhuriyet'ini kurduğunu vurgulayan Canaltay, mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Türkiye’den alınan gerek siyasi gerekse ekonomik desteklerle geleceğe emin adımlarla ve güven içerisinde yürümeye devam etiklerine değinen Canaltay, Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünya’da Barış” şiarını benimsediklerini kaydetti.

Canaltay şöyle devam etti:

“Bu sebepledir ki, uluslararası müzakerelerde her zaman barışı savunan taraf olduk. Tarihsel süreçte gördük ki uzattığımız barış eli hep havada kalmıştır. Peres De Cuellar Belgesi, Gali Fikirler Dizisi süreci, Annan Planı süreci, Crans Montana süreçleri bunun en büyük kanıtlarıdır.

BM eski Genel Sekreteri Kofi Annan, 2004 referandumu sonrasında yazdığı raporunda “Rumlar, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon içerisinde yönetimi ve refahı Kıbrıs Türkleri ile paylaşmak istiyorlarsa bunu sadece sözlerle değil hareketleri ile de göstermek zorundalar” demiştir. Bu kayıtlara geçirilen saptama ne yazık ki uluslararası camia tarafından görmezden gelinmiş, barış için tüm çabasını ortaya koyan Kıbrıslı Türkler, yine kendi kaderlerine terk edilmişlerdir. Kıbrıs Türkleri üzerindeki haksız ambargo ve izolasyonları devam ettirmişlerdir.”

Canaltay, Crans Montana sonrası BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in artık “yeni yöntemler ve yeni fikirlerle” sorunun çözümünün mümkün olacağını belirttiğini anımsatarak, Kıbrıs Türk tarafının da aynı düşüncede olduğunu söyledi.

Anavatan Türkiye’nin de tam desteğini alan İki eşit, egemen devletin iş birliğine dayalı çözüm modelini geliştirmenin gerekçesinin de bu olduğunu ifade eden Canaltay şunları kaydetti:

“Her ne kadar birileri bunu görmek ve duymak istemese de KKTC egemen bir devlettir ve bir gerçekliktir. Kıbrıs sorunu da ancak bu gerçekliğin idrak edilmesiyle en gerçekçi şekilde çözülebilir.”

Devletin henüz istenilen noktada olmadığına işaret eden Canaltay, “Kendi içimizde farklı görüşlerimiz de olabilir. Bunlar doğaldır ve demokrasinin gereğidir. Ancak hepimizin ortak bir gailesi vardır: Kıbrıs Türk halkını ileriye götürmek” dedi.

Canaltay konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu anlamda Anavatanımız bizleri hiç yalnız bırakmamıştır. Gerek Meclis'teki yasama faaliyetlerinde istifade edeceğimiz bilgi, birikim ve tecrübeleriniz; gerekse de sürdürülebilir ekonomik bir yapıya sahip olmak için bizlere sunmuş olduğunuz imkanlar hayati bir öneme sahiptir. Bu vesileyle de tüm katkılarınız ve yardımlarınızdan ötürü de şahsınız huzurunda sizlere ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimi iletmek istiyorum”