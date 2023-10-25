Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nde "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı" ele alınıyor

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nde "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı" ele alınıyor
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Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı.

UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında toplanan komite, gündeminde bulunan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı”nı ele alarak, madde madde görüşmeye devam etti.

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Meclisten verilen bilgiye göre, komite, yasa tasarısıyla ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında sürdürecek.

Toplantıya Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, komite Üyesi UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan ve komite üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa Tasarısı ile suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele hedefleniyor.

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