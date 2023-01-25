Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi TBMM’de görüşmeler gerçekleştirdi

Temaslarda bulunmak amacıyla Ankara’da bulunan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyeti, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşmelerde bulundu.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Komite heyeti ilk görüşmesini Ziya Altunyaldız başkanlığındaki TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ile yaptı.

Burada bir konuşma yapan Komisyon Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Altunyaldız, hem ülkeler arası hem de küresel alana dönük ilişkilerde bir süreç yaşandığını ifade ederek KKTC’nin güçlendirilmesi ve refah düzeyinin arttırılmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Altunyaldız, Kıbrıs meselesinde eski parametrelerde çözüm yolu aranmasının çok mümkün görülmediğini ifade ederek KKTC’nin egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsünün tescili konusunda mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Komite Başkanı Canaltay da konuşmasında, TBMM çatısı altında bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, iki ülke parlamentolar arası ilişkilere büyük önem verdiklerini söyledi.

Canaltay, KKTC ve Türkiye’nin et ve tırnak gibi olduğuna değinerek, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye’nin desteği ile yoluna devam ettiğini söyledi.

Dünyada son zamanda yaşanan pandemi başta olmak üzere çeşitli olumsuzlukların dost ve güçlü ülkelerin birbirinin yanında ve destekçisi olmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığına işaret eden Canaltay, özellikle pandemi döneminde Türkiye’nin de desteği ile sürecin en az hasarla atlatıldığını belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler çatısı altında “KKTC’yi tanıyın” çağrısının Kıbrıs Türk halkı için bir dönüm noktası olduğunu söyleyen Canaltay, bu çağrının kendilerine büyük bir güç verdiğini vurguladı.

Komite Başkan Vekili Fikri Toros da konuşmasında Cumhuriyet Meclisi’nde en verimli ve üretken konumda olan bir komite olduklarını söyleyerek Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminde bölgesel iş birliği projeleri geliştirildiğini, bu projelerde Türk tarafı olarak yeteri kadar yer alamamanın nedeninin Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü olduğunu belirtti.

Rumların uzlaşmazlığı yüzünden çözümsüzlüğün halen devam ettiğini anımsatan Toros, kapsamlı çözüme kadar enerji yatırımlarının önünün açılabilmesi ve kazanımların elde edilebilmesi için iş birliği gerektiğini kaydetti.

- Plan ve Bütçe Komisyonu ile görüşme

Komite heyeti TBMM bünyesinde ikinci görüşmesini Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Plan ve Bütçe Komisyonu ile gerçekleştirdi.

İlk sözü alan Komisyon Başkanı Ak Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün adada bulunmasının kaçınılmaz bir gerçek olduğunu ifade ederek bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın net ifadeleri olduğunu kaydetti.

Her konuda KKTC’nin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üyeliğin önemli olduğunu kaydederek, Doğu Akdeniz’de bir konferans fikrini desteklediklerini ve enerji kaynakları konusunda iş birliği çağrılarının da devam ettiğini belirtti.

Resmiye Eroğlu Canaltay da konuşmasında Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının gelişiminin her aşamasında yanında olduğunu ifade ederek iki kardeş ülke olarak dayanışmanın her zaman devam edeceğini söyledi.

Canaltay, Türkiye’nin güçlü olması halinde KKTC’nin de güçlü olacağını vurgulayarak, bugün Maraş açılımı, Mavi Vatan'daki gelişmeler, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üyelik gibi gelişmelerin Anavatan sayesinde olduğuna değindi.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyetinde Komite Başkanı Canaltay’ın yanı sıra, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros ile UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş bulunuyor.