Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, toplandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, gündeminde bulunan, “Gemilerle İlgili Harçlar Ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüşerek, oy birliği ile onayladı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, “Gemilerle İlgili Harçlar Ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Gerekçesi şöyle;

“Gemilerle İlgili Harçlar Ve Ücretler Yasası’nda yer alan liman sağlık ve fener harcı tutarları ile bu tutarlardan Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi Limited fonuna aktarılacak olan oranın yeniden düzenlenmesi amacıyla, Gemilerle İlgili Harçlar Ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Gemilerle İlgili Harçlar Ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı 4 maddeden oluşmaktadır”.

Komite toplantısına davetli olarak, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına, UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun, CTP Milletvekili Komite Baş