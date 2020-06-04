Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün toplandı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Komite, gündeminde bulunan Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde oylamaya başlarken; Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Önerisi ile ve Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmelerine devam etti.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında yapılan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekili Kutlu Evren, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve HP Milletvekili Mesut Genç katıldı. Toplantıda UBP Milletvekili Menteş Gündüz de yer aldı.

Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ele alınması sırasında, Para Kambiyo ve İnkişaf Sandığı İşleri Dairesi’nden Şifa Karahasanoğlu ve Kuzey Kıbrıs Sigorta & Reasürans Şirketler Birliği’nden Erkan Dağlı ve Ülker Fahri; Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin ele alınması sırasında, DAÜ’den Gülbahar Özkan, Olcayto Seyis, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Timur Seyitoğlu, Tolga Öztürk, Erdoğan Yel, Merkezi İhale Komisyonu’ndan Yönel Arman ve Halil Talaykurt; Rekabet (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin ele alınması sırasında Rekabat Kurulu’ndan Kubilay Sepetçioğlu ve Sezi Sıdal davetli olarak yer aldı.