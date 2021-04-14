Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 3 yasa tasarısını onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında, saat 11.00’de toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite, gündeminde bulunan “Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı, “Yayın Yüksek Kurulu 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı ve “Türk Ajansı-Kıbrıs (TAK) 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Komite, yasa tasarılarını oy çokluğu ile kabul ederek, Genel Kurul’a sevk etti.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığıdaki Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova ve Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı.