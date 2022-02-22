Ekonomi ve Enerji Bakanı Evren, görevi devraldı

Ekonomi ve Enerji Bakanı Evren, görevi devraldı
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UBP-DP-YDP Koalisyon  Hükümeti’nin kurulmasının ardından Bakan Sunat Atun dün,  Ekonomi ve Enerji Bakanlığı koltuğunu,  bakan Kutlu Evren'e devretti. Evren, devir teslim törenindeki konuşmasında,ekonomi alanında uzman ve oldukça başarılı olan  Sunat Atun'un Maliye Bakanlığı görevini de layikindan fazlasıyla yerine getireceğine duyduğu inancı belirterek,  kendisinin bilgi, birikim ve deneyimlerinden her zaman yararlanmaya hazır olduklarını ifade etti. Görevi devreden Sunat Atun ise İçişleri Bakanlığı'ndaki görevini 
 başarı ile yürüten Kutlu Evren'e görevini devretmekten onur duyduğunu söyledi ve başarılarının devamını diledi. Atun, ne zaman ihtiyaç olursa kendileriyle işbirliği ve yardımlaşma yapacaklarını vurguladı.

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