Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy KKTC’ye çalışma ziyaretinde bulunan ATO Heyeti ile bir araya geldi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, KKTC’ye çalışma ziyaretinde bulunan Ankara Ticaret Odası (ATO) heyetini kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal ve bazı ATO yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetle gerçekleştirilen görüşmede, Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk da hazır bulundu.

ATO özelinde ve Türkiye genelinde KKTC iş dünyası ve ekonomisine yönelik nelerin yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, mevcudun ötesinde daha yüksek kapasitede bir ticari işbirliğinin mümkün olduğu ve bunun KKTC ekonomisine önemli katkıları olacağı noktasında görüş birliğine varıldı.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, yaptığı konuşmada, ATO heyetini KKTC’de görmekten mutlu olduğunu kaydetti.

Günümüzde ekonomik işbirliklerinin taşıdığı öneme işaret eden Taçoy, haksız ambargolar altındaki KKTC ekonomisi için bu durumun daha fazla bir öneme haiz olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türkleri ile anlaşma istediğini sözde ifade eden Rum tarafının neden olduğu ambargo ve izolasyonların aslında esas niyeti ortaya koyan bir çıplak gerçek olduğunu söyleyen Taçoy, Kıbrıs Türk Halkı’nın yanında her zaman Anavatan Türkiye’nin olduğunu kaydetti.

Rum tarafının esas niyetinin silahla yok edemediği Kıbrıs Türkü’nü ekonomik anlamda ezerek yok etmek olduğunu ifade eden Taçoy, AB’nin hazırladığı Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçmesini engelleyen ve hatta ortadan tamamen kalkması için çabalayan Rum tarafının, ağır aksak yürüyen Yeşil Hat Tüzüğü’ne de tahammül gösteremediğini, çeşitli bahanelerle tüzüğü kısıtlamak istediğini anlattı.

Bakan Taçoy, Türkiye’nin hem devlet hem de özel sektör olarak ekonomik konulardaki destek ve yol göstericiliğinin önemli bir fırsat yarattığını da kaydetti ve bu önemli fırsatı ekonomik değere çevirmek için birlikte yapılacak çok şey olduğunu belirtti.

“Rum tarafı ve AB bize istediği kadar ambargo ve izolasyon ile engel koymaya uğraşsın, Anavatan-KKTC işbirliği ve gönül birliği içerisinde tüm bu ambargo ve izolasyonları patlatır engelleri de yıkarız” şeklinde konuşan Taçoy, bakanlık olarak her türlü yardım ve desteğe hazır olduklarını söyledi.

Bir yandan Anavatan Türkiye hükümetleri ile kendilerinin KKTC hükümeti olarak ekonomik anlamda ciddi vizyonlar ortaya koyarak refah yarınları hazırlamak için çalıştıklarını anlatan Taçoy, diğer yandan her iki kardeş ülkenin iş insanlarının ortaklıklarının da ekonomiye bir başka kan ve can kattığını kaydetti.

Bugün ortaya koydukları birlik ve beraberlik resminin siyasi ve ekonomik anlamda doğru okunması gerektiğinin altını çizen Taçoy, askeri zaferle elde edilen siyasi başarı ile sağlanan barış, huzur ve güven ortamının yanına, ekonomik başarıları ve refahı da eklemek istediklerini söyledi.

Bakan Taçoy, her iki ülkenin iş insanlarına sergiledikleri işbirliği için teşekkür ederek, gurur veren böylesi tabloların artması temennisinde de bulundu.