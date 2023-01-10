Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, yaş sebze-meyve “toptan” satış fiyatlarını açıkladı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, yaş sebze-meyve “toptan” satış fiyatlarını açıkladı
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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Seracılar Birliği ve Toptancılar Birliği tarafından oluşturulan komitenin, haftanın 3 günü “toptan” satış fiyatlarını duyuracağını belirtti.

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Ekonomi Ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, bununla birlikte çok yakındahayata geçecek olan Hal Yasası’na hazırlık yapıldığı ve tüketicinin fiyatlar hakkında bilgiedinebileceği ifade edildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, EK: E.T.(K-I)674-2019 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca, yeni bir “toptan” satış fiyat duyurusu yapılana kadar, bir önceki fiyatların geçerli olacağını hatırlattı.

(ŞEB) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nca açıklanan 9 Şubat 2023 itibarıyla sebze ve meyvede toptan

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