Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, yaş sebze-meyve “toptan” satış fiyatlarını açıkladı

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Seracılar Birliği ve Toptancılar Birliği tarafından oluşturulan komitenin, haftanın 3 günü “toptan” satış fiyatlarını duyuracağını belirtti.
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, EK: E.T.(K-I)674-2019 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uyarınca, yeni bir “toptan” satış fiyat duyurusu yapılana kadar, bir önceki fiyatların geçerli olacağını hatırlattı.
(ŞEB) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nca açıklanan 9 Şubat 2023 itibarıyla sebze ve meyvede toptan