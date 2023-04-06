Ekonomik gücü yetersiz şiddet mağduru kadınlara hukuki destek verilmesine yönelik protokol uzatıldı

Ekonomik gücü yetersiz şiddet mağduru kadınlara ücretsiz hukuki destek verilmesi için 2018’de yapılan protokol uzatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Barolar Birliği arasında imzalanan protokolün süresinin uzatılması için ek protokol yapıldı.

Protokol, şiddete, cinsel sömürüye veya istismara maruz kalan, boşanma davası açmak için yeterli maddi imkanı bulunmayan kadınlara; koruma emirlerinin alınması ve boşanma davalarının açılıp yürütülmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi aracılığıyla ve onayıyla ücretsiz adli yardım desteği sağlanmasına imkan tanıyor.

Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bugüne kadar 176 şiddet mağduru kadına Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından ücretsiz adli yardım desteği sağlandı.

-Esebdağlı

Protokol imza töreninde konuşan Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Birlik ile Bakanlık arasında süren işbirliğinin adli yardım bakımından örnek teşkil eden çalışmaların yaygınlaşmasında önemli olduğunu dile getirdi ve daha geniş bir adli yardım sistemi kurulmasını diledi.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da konuşmasında, beş yıldır Barolar Birliği ile devam eden işbirliğinin ihtiyaç duyulan başka alanlarda da hayata geçirilmesi için ortak çalışma yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet konusunda toplumun daha bilinçli olması gerektiğini belirten Taçoy, ilerleyen günlerde kadının toplumdaki yeri ile ilgili, bir takım çalışmalara başlayacaklarını kaydetti.

-Adli yardım desteğine nasıl başvurulabilir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü Şubeleri veya Bakanlık Sosyal Medya hesaplarından adli yardım desteği konusunda bilgi alınabilir.