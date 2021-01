Ekonomik krizin azaltılması için öneriler

Genç İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Uğur Ergün, ekonominin ciddi bir krizde olduğunu ifade ederek, bu durumdan çıkılması için önerilerde bulundu.

Bu çerçevede başlangıç olarak “dört mevsim turist” olarak tanımadığı öğrencilerin adaya getirilmesi gerektiğini dile getiren Ergün, bu sayede en azından takribi 15 bin konutun yeniden kiralanabileceği, küçük esnafın kapattığı iş yerlerinden en azından bazılarının yeniden açılabileceğini belirtti.

Özel ilgi turizmiyle ilgili ciddi planlama yapılıp özellikle alternatif tatil arayışında olan insanların ülkeye çekilebileceğini kaydeden Ergün, “Yapılması gereken Covid 19 salgınını önce kendi içimizde çözmek olmalıdır” dedi.

Salgını durdurmak için tüm dünyada kabul gören tek yöntemin şu an için aşı olarak görüldüğünü ancak aşı konusunda halkta büyük bir endişe olduğunu söyleyen Ergün şöyle devam etti:

“Aşı konusu toplumsal bir konu olmakla birlikte vücut bütünlüğümüzü doğrudan etkileyecek kişisel bir uygulamadır dolayısıyla hükümetten beklentimiz halka alternatif aşılar sunma gayreti içine girmesi ve dileyen vatandaşın dilediği marka ve menşe aşıya ulaşabilmesidir. Tek seçenek dayatılmasını kabul etmiyoruz.

Kıbrıs Rum kesimine gelen aşı sadece adanın Güneyi için değil Kıbrıs’ın tümü için gelmiştir. Ara bölgelerde veya geçişlerin yapıldığı bölgelerde derhal aşı merkezleri kurulmalı ve herkes kimliği ile gidip bu aşıları yapılmalıdır. Daha sonra PCR testi ve aşı karneleri ile ülkeye gelecek olan öğrenci ve turiste kapılar açılmalı ve can çekişen ekonomimize bir nebze can suyu verilmelidir”

Ergün açıklamasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan, bu konuda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile temasa geçmesini de istedi.