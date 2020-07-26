"Ekonomik olarak da yaşanılan sıkıntıları göz ardı edilmemeli"

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB), Covid -19 salgını sürecinde halk sağlığını koruyalım derken ekonomik olarak da yaşanılan sıkıntıları göz ardı etmemek gerektiğini vurguladı.

KTTTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, her geçen gün özelikle turizm, otel işletmeciliği ve buna paralel olarak taşımacılığın çok ciddi anlamda zarar gördüğü kaydedildi ve dolaylı olarak da bu zararın zaman içerisinde tüm sektörlere, hatta gerekli kaynağı toplayamayacağı için kamuya da yansıyacağı savunuldu.

“Bu yüzden muhakkak kapılar denetimli şekli ile açık olmalı ve bizlerin önlemi bırakmadan aksine artırarak covid-19 ile yaşamaya alışmamızı sağlamalıyız” denilen açıklamada, sağlık altyapısı konusunda çok ciddi adımlar atıldığı ifade edildi.

Çift test uygulamasını sürdürüp gerekli denetimi sağlamanın önemine de vurgu yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Tüm bunlar yaşanırken elbet ki tüm kapılarımızı kapatıp ekonomimizi shut down pozisyonuna sokarak hiç bir yere varamayız. Ülkede doğacak işsizlik ve ekonomik krizin üstesinden gelemeyiz.

Kapıların kapalı olması ve covid 19 bulasını fırsat bilen güney tarafının uyguladığı ambargonun verdiği çok ciddi bir zarar var. Buna ek olarak 7 gün karantina demek turizmi tamamı ile bitirecektir.”