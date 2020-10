Ekonomik Örgütler Platformu: Kıbrıs Türkü için hem kimliği hem de Türkiye ile ilişkileri önemlidir. Bu denge her siyasetçi tarafından gözetilmelidir

Ekonomik Örgütler Platformu, Kıbrıs Türk halkı için hem kimliği hem de Türkiye ile ilişkilerin önemli olduğunu belirterek, bu dengenin her siyasetçi tarafından gözetilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Ekonomik Örgütler Platformu yazılı açıklamasında, dünyada yaşanan pandemi ile birlikte ülkedeki var olan sorunların daha da derinleştiğine işaret etti. Derinleşen bu sorunların ülkedeki her bir bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğine vurgu yapılan açıklamada, “Gelinen aşamada ülkenin ihtiyacı ayrışma ya da kavga değil, uzlaşı ve birlikte hareket ederek sorunların üzerine gidebilecek bir sinerji oluşturmaktır” denildi. Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde yarışacak Ersin Tatar ile Mustafa Akıncı’dan beklentilerinin; “içinde bulundukları kritik haftayı, bölen değil, birleştiren bir seçim propagandasına ayırmaları, ülke insanını bütünleştiren bir üslupla halkın karşısında olmaları” olduğunu ifade eden platform, şöyle devam etti: “Kıbrıs Türkü için hem kimliği hem de Türkiye ile ilişkileri önemlidir. Bu denge, her siyasetçi tarafından gözetilmelidir. Toplumun sandıkta şekillendireceği irade esastır ve buna herkesin saygı göstereceğini biliyoruz. Demokrasilerde esas olan da budur. Sandığa giden yolda, halkı kutuplara bölen, kavgayı öne çıkaran söylemlere son verilmesi ve sadece yeni dönemde neler yapılmak istendiğinin anlatılması en büyük beklentimizdir. Cumhurbaşkanlığı seçimi bitince, her geçen gün daha da büyüyen toplumsal, ekonomik ve sosyal sorunlarımızla başbaşa kalacağız. Beklentimiz mecliste yer alan siyasi partilerin, erken seçim kararı almadan, güçlü hükümet modellerini değerlendirmeleridir. Bunu yaparken de siyasi partilerin kendilerini değil halkı düşüneceği, halktan yana tavır alacağı bir yaklaşım biçimi ile hareket etmeleri gerekmektedir. Bunu başaracak siyasi olgunluk, demokratik tarihimizin geçmişinde vardır. Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha cumhurbaşkanı adaylarına uzlaşı dilini kullanmaları, siyasi partilere de halkın yakıcı sorunlarına çözüm bulacak işbirliği modellerini geliştirmeleri çağrısını yapıyoruz. Bu ülkenin iş insanları olarak, her türlü fedakârlığı yaptık, bundan sonra da yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Siyaset kurumundan da beklentimiz, kutuplaşmayı bir tarafa bırakarak, ülkenin sorunlarını çözecek, enkazı ortadan kaldıracak işbirliğini yapmaları, ülkenin sorunlarının farkına varmaları, şahsi değil, toplumsal hareket etmeleridir.” Ekonomik Örgütler Platformu’nu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği oluşturuyor.