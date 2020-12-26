Ekonomik Örgütler Platformundan çağrı

Ekonomik Örgütler Platformu (EÖP), Sağlık Bakanlığı’nın servis sektöründe çalışanlara PCR testi yapılmasını zorunlu kılması sonrasında yapılan binlerce testin Kuzey Kıbrıs’taki Covid-19 salgının ürkütücü boyutlarda olmadığını, ortaya çıkan vakaların gerek denetim sistemindeki boşluklardan gerekse yurttaşların önlemlere uymak konusundaki tutumundan kaynaklandığını gösterdiğini bildirdi.

EÖP’den yapılan yazılı açıklamada, salgın ortamında kaybedilen dış talebi az da olsa canlandırmak için gerekli önlemleri almak ve çalışmaları yapmak için ortamın uygun olduğu, bir süreden beri üzerinde durulan üniversite öğrencilerinin Ada’ya getirilmesinin önemli bir görev olarak ortaya çıktığı ifade edildi.

Önceki gün Milli Eğiitm ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun şubat ayında üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayabileceği yönündeki sözlerine atıfta bulunulan açıklamada, “Ülkeye girişte karantina uygulanması şartıyla şubat ayı itibarı ile 2. dönem yükseköğrenimin yüz yüze yapılmasında da bir sakınca olmayacağı konusunda fikir birliğine varıldığına” göre bu konudaki operasyonel planlama ve uygulama çalışmalarının en erken zamanda başlatılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “Zaman kaybetmeye tahammülümüz yoktur. Boşa harcanacak her saat, Sayın Bakan’ın ifade ettiği şekilde ‘ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçilmesi’ hedefine ulaşmamızı engelleyecek kadar önemlidir. Ekonomik Örgütler Platforumu gerek istihdamın korunması, gerekse işletmelerimizin yollarına devam edebilmesi bakımından büyük önem arz eden bu hususta gerekli önlemlerin alınmasını talep ederken, bu konudaki çalışmalara tam kapasite ile katılmaya ve gerekli katkıları koymaya hazır olduğunu ilgililer ve kamuoyu ile paylaşmayı bir görev saymaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, EÖP içerisinde yer alan kuruluşlar Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) ve Otelciler Birliği (KITOB) imzasıyla yayımlandı.