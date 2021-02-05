"Ekonomik paket, tıpkı diğerleri gibi mağduriyetleri gidermeyecek"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, UBP-DP-YDP azınlık hükümeti tarafından açıklanan ekonomik paketin, tıpkı UBP-HP hükümeti döneminde açıklanan paketler gibi sorunları ve mağduriyeti giderecek içerikte olmadığını öne sürdü.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Özyiğit, Başbakan Ersan Saner tarafından önceki gün açıklanan paketin, ekonomik krize çare olamayacağını, on binlerce kişinin yaşadığı mağduriyeti gideremeyeceğini kaydetti.

Paketin, sosyal adalet ilkesini gözetmeden hazırlanan hazırlandığını ve yeni bir şey içermediğini savunan Özyiğit, “UBP-HP hükümeti döneminde açıklanan ekonomik paketlerin işe yaramayacağını en başından söylemiş, mağduriyete ve işsizliğe neden olacağını vurgulamıştık. Endişelerimiz maalesef gerçekleşmiş, binlerce işyeri kapanırken, on binlerce kişi işsiz kalmış, özellikle de dar ve sabit gelirliler ile küçük işletmeler ciddi bir darboğaza girmiştir. Öyle anlaşılıyor ki UBP-DP-YDP hükümeti, yanlışlardan hiç ders çıkarmamış” dedi.

Küçük ve orta boy işletmeler ile dar ve sabit gelirli vatandaşlar başta olmak üzere, toplumun büyük bir kesiminin kaderine terk edildiğini ifade eden Özyiğit, “Yönetenlerin anlayışına bakıldığında paketle ilgili zaten büyük bir beklenti yoktu, nitekim öyle de oldu” dedi.

“ÖDEMELER AYLARCA GEÇ YAPILDI”

TDP Genel Başkan Cemal Özyiğit, UBP-HP döneminde verileceği taahhüt edilen 1500 TL ile 2 Bin TL’lerin aylarca ödenmediğini, Aralık ayında yapılacağı söylenen son taksitlerin ise daha bugün ödendiğini anımsatarak, “Umarım yeni paketle ilgili taahhüt edilen ödemeler de bu şekilde aylarca gecikmeli ödenmez “ dedi.



“BAZI UYGULAMALAR BUDANDI”Pakette yaklaşık 60 bin çalışan için verilen sigorta prim desteğinin 2021 Şubat ayından geçerli olmak üzere Haziran 2021’e kadar uygulanacağının, bu bağlamda en fazla 10 çalışanı olan işletmeler için sigorta priminin tamamının ödeneceğinin, ancak 11 ve üzeri çalışan için yüzde 50’sinin, 20 üzeri çalışanı olanlara ise sadece %30’unun ödeneceğini kaydeden Özyiğit, iyileştirme beklerken budanma yönüne gidildiğini ifade etti. Bu uygulamadan işçilerin zarar göreceğini ve işten durdurmaların tetiklenebileceğini savunan Özyiğit, ‘işçi kesimine reva görülen bu mudur?’ diye sordu.Başbakan Yardımcısı’nın dün konuyla ilgili gerekli düzeltmeleri yapacaklarını söylediğini anımsatan Özyiğit, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.Kredi ödemeleri konusunda pakette hiçbir somut unsur olmadığını kaydeden Özyiğit, on binlerce kişinin kaderi ile baş başa bırakıldığını iddia etti.Pakette ayrıca yalnızca sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde ‘en fazla etkilenen işletme çalışanlarına’ katkı yapılacağı gibi net olmayan ifadeler olduğunu, bunun da 1500 TL net değil, kapalı kalınan günler üzerinden hesaplanarak verileceğini kaydeden Özyiğit, “Hükümet edenler bu kadar ince hesapları keşke konu halk sağlığı olduğunda da yapabilseler. Keşke aynı hassasiyeti bu kadar işsiz insanımıza katkı yaparken de gösterebilseler” ifadelerini kullandı.“BASIN EMEKÇİLERİNE YÖNELİK DE DÜZENLEME YAPILMALI”Özyiğit, pakette basın emekçilerine yönelik bir düzenleme olmamasını ciddi bir eksiklik olarak değerlendirerek, bu kapanma döneminde basın emekçilerinin de mutlak surette mağdur olacaklarını, dolayısı ile geçmişte yapılan hataların tekrarlanmayarak basın emekçilerine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydetti.