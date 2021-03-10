“Ekonomik zorluklar toplum sağlığını tehdit ediyor”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, pandemi sürecinde yaşanan ekonomik zorlukların toplum sağlığını tehdit ettiğini dile getirerek hükümeti önlem almaya çağırdı. Çakıcı toplumsal travmaları aşabilmek ve suçun önüne geçebilmek için halkın ekonomik önlemlere ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Ruh sağlığı bozulan bireyler için hükümetin psikolojik danışman ve psikolojik danışma merkezlerinin sayısını artırması gerektiğini dile getiren Çakıcı, bu konuları kapsayan eğitimler ve suçu önleyici programların hayata geçmesine ihtiyaç olduğunu da kaydetti.

“YÜZYILIN EN ÖNEMLİ OLAYI”

TKP Yeni Güçler’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çakıcı katıldığı programda Covid-19 pandemisinin dünya açısından bu yüzyılın en önemli olayı olduğunu belirtti.

Ölüm tehdidi yaratan virüs yanında kapanmaların yarattığı ekonomik daralmanın psikolojik travma yarattığını kaydeden Çakıcı, koronavirüsün aslında bir psikiyatrik hastalığa dönüştüğünü söyledi.

Çakıcı bununla ilgili sendromun 5 grup belirtisi olduğunu kaydederek şöyle devam etti: “Koronavirüsün yarattığı bir travma var. Koronavirüs bir yaşam tehdidi meydana getiren insanlığa yönelik bir saldırıdır. Bu tehdit tıpkı savaş gibi psikolojik travma niteliğinde. İkinci belirti, çaresizlik ve endişe… Aşı arıyoruz, PCR testleri ile kendimizi test ediyoruz. Koronavirüs bizde endişe yaratıyor. Depresyon ve anksiyete rahatsızlıklarında yaşanan ciddi bir artış var. Üçüncüsü temizlik ritüelleri. Virüsün ortaya çıkışıyla tekrarlayıcı temizlik davranışlarımız gelişti. Sürekli ellerimizi yıkıyor, eldiven ve maske takıyoruz. Dördüncüsü, sosyal izolasyon. Evlere kapandığımız bir dönemden geçiyoruz ve bu süreçte psikiyatrik sorunlar, ruhsal hastalıklar artış gösterdi. Son belirti ise şüphecilik. Herkesten şüphelenmeye başladık. Bir psikiyatrik sendrom ile karşı karşıyayız. Yalnızca fiziki bir tehdit değil psikiyatrik olarak da bir tehditle karşı karşıyayız. Kısacası toplum üzerinde çok büyük ruhsal bozukluk yaratan etkileri oldu”

İnsanların salgın sürecinde 3 tip reaksiyon verdiklerini kaydeden Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, bunlardan ikisinin patolojik olduğunu, bunların başında ise inkarın geldiğini kaydetti.

Çakıcı, dünyada ruh sağlığı bozukluklarında yüzde 30 oranında artış yaşandığına da işaret ederek, bu süreçte ülkede yaşanan ekonomik zorlukların da toplumun ruh sağlığı problemlerini artırdığının altını çizdi.

Ruh sağlığı problemleri arttıkça şiddet olaylarının da otomatik olarak arttığına vurgu yapan Çakıcı, yapılan araştırma ve çalışmaların aile içi şiddetin yüzde 40 oranında arttığını gösterdiğini söyledi.

Çakıcı aynı şekilde genel şiddetin de çoğaldığı yönünde çalışmalar olduğunu, intihar ve hırsızlık olaylarında da ciddi artışlar yaşandığını söyledi.

Toplumsal travmaları aşabilmek ve suçun önüne geçebilmek için halkın ekonomik önlemlere ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Çakıcı bu noktada da siyasilere büyük görevler düştüğünü vurguladı.