El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer'den açıklama

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer, arızaların önceden de meydana geldiğini ancak sahada her zaman ekip olduğu için böyle bir sıkıntı yaşanmadığını dile getirerek, vatandaşın mağdur olmaması için ekipleri gerekli alanlara yönlendirdiklerini ve “Provoke etmeye çalışanlar, ekiplerimizin peşine polis koydular” dedi.Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Çağlayan Cesurer, bir basın açıklaması yaptı.

Cesurer, yaptığı basın açıkamasında “Çalışanlarımızın psikolojileri tamamen bozuldu, yönettiğini iddia edenler ise sadece seyrediyor” dedi.

“Önceden de böyle arızalar oluyordu ama ekiplerimiz hep sahadaydı” diyen Cesurer, ülkeyi yönetenlerin kesintileri sanki çalışanlar yapıyormuş gibi gösterdiğini kaydetti.

"VATANDAŞIN MAĞDUR OLMASI HÜKÜMETİN GAYLESİ DEĞİL"

Vatandaşın mağdur olmasının ise hükümetin gaylesi olmadığını dile getiren Cesurer, “Yönettiğini iddia edenler çözüm üretmiyor… Yöneticiler sadece seyrediyor” şeklinde konuştu.

Aslında pek çok yere tek düğme ile enerji gönderilebileceğinden de bahseden Cesurer yöneticilerin bunu yapmadığını dile getirdi.

“PROVOKE ETMEYE ÇALIŞANLAR EKİPLERİMİZİN PEŞİNE POLİS KOYDULAR”

“Biz ekiplerimizi gerekli alanlara yönlendirdik, provoke etmeye çalışanlar arkadaşlarımızın peşine polis koydu” diyen Cesurer, kurum yönetimine tüm ekiplerin sahaya ineceğinin bilgisinin de verildiğini ayrıca söyledi.

Kendilerini provoke edenlerin ‘sakın yapmayın’ noktasına getirmeye çalıştıklarını ifade eden Cesurer, “Biz elimizden geleni yapmaya çalışırken onlar çalışanları ifade almak için arıyorlar” dedi.

Ortada iyi bir niyetin olmadığının da altını çizen Cesurer, konuşmasını şu şekilde devam ettirdi:

“Biz çalışanlar olarak çağrı yapıyoruz bu oyunlardan vazgeçin, çünkü bu çalışanların fazla sabrı kalmamıştır… Diğer sendikalar ve örgütlerle görüşmelerimiz de ardı ardınadır. Ayrıca ciddi desteklerimiz var. Yasa Pazartesi’de komiteye gelirse bu eylem artık kitleleşecek”