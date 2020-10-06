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El Sen: "Büyükkonuk Belediyesi Sendikayı dava etti"

El Sen: "Büyükkonuk Belediyesi Sendikayı dava etti"
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Erdoğan ile görüşecek

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Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
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