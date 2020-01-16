El Sen'den eleştiri

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy KIB-TEK’e yatırım yapılması gerektiğini söylerken ve bu yönde bir protokolün altına hükümet adına imza koyarken, kendisine bağlı bir memurun tüm süreci eleştirip tam tersini savunduğunu belirterek bunu eleştirdi.

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, bir müsteşarın bağlı bulunduğu bakanla ayrı görüşler ortaya koymasını ciddiyetten uzak bir tutum olarak nitelendirdi.

Bu durumun tam anlamıyla Bakan Taçoy’un otoritesini tanımamak, devlet ciddiyetini yok saymak ve kendi kişisel görüşlerini, bakanlığın ortaya koyduğu vizyondan önde tutmak anlamına geldiğini ileri süren Özkıraç, “Evet, buradan soruyoruz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy mu yoksa Şahap Aşıkoğlu mu?” dedi.

“Aşıkoğlu’nun açıklamalarının bakan açısından son derece küçük düşürücü olduğu” görüşünü savunan Özkıraç, şöyle devam etti:

“Bir bakan çıkıp, kendi bakanlığına bağlı olan bir kurumla ilgili tespitler yapıyor, aynı bakanın müsteşarı çıkıp ilgili bakanın ortaya koyduğu tespitlerin tam tersini savunuyor. Böyle bir ciddiyetsizlik olamaz, tarafımızca kabul edilemezdir.

Artık kim kimin bakanı, kim de kimin memuru olduğuna karar vermelidir. Bir müsteşarın bağlı bulunduğu bakanla bu kadar ayrı görüşler ortaya koyması ciddiyetten uzak bir tutumdur. Bir an önce bu karmaşaya bir son verilmelidir ve iyi polis kötü polis oyunundan vazgeçilmelidir. Aksi takdirde bizler bu oyunu bozmasını çok iyi biliriz.”

Özkıraç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yıllarca ülkede çeşitli bakanlıklarda görev almış ama ‘elle tutulur tek bir başarısı olmayan’ Şahap Aşıkoğlu, KIB-TEK emekçileri ile EL-SEN’i ağzına alırken 5 değil en az 10 kere düşünmeli ve ona göre konuşmalıdır. En önemlisi de ağzından çıkanları kulaklarının duymasını sağlamalıdır. Kısacası herkes haddini ve yerini bilmelidir. Kimse bizi sınamaya kalkmasın, cevabımız çok sert olur.”