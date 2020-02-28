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El Sen'den hastane yangını ile ilgili açıklama

El Sen'den hastane yangını ile ilgili açıklama
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün çıkan yangının kendilerini derinden yaraladığını belirtti.

Özkıraç, yaptığı açıklamada, “Özellikle sevk sırasında bir insanımızın hayatını kaybetmesi yüreğimizi acıtmıştır. Bu konuda sendika olarak maddi ve manevi üzerimize düşen her türlü yardımı yapmaya hazır olduğumuzu belirtiriz. Umarız bu yangın olayı yüzünden başka bir acı haber almayız. Hepimize geçmiş olsun.” ifadelerini kullandı.

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