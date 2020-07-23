El Sen'den hükümet siyah çelenk ve grev uyarısı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), bugün Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü, ardından da sırasıyla Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Başbakan Ersin Tatar’ın makamlarına siyah çelenk bırakıyor.

EL-SEN Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Verdikleri sözlerin arkasında durmayan mevcut yönetim kuruluna ve hükümete uyarı niteliğinde olacak bu eylemimiz sonrası yetkililer gerekli adımları atmazsa, El-Sen askıda olan grevini tekrardan hayata geçirecek” ifadeleri kullanıldı.

BASIN-SEN’DEN EL-SEN’E DESTEK

Öte yandan Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) de EL-SEN’in eylemine destek belirtti.

BASIN-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Bugün aynı saatlerde toplumumuzun düşünce ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmak için destek veren siyasi parti ve örgütlerimizle birlikte Anayasa Mahkemesi’nde olsak da, tüm kalbimizle bu ülkenin en stratejik kurumu olan KIB-TEK’e yatırım yapılması için sokağa inen yoldaş sendikamız EL-SEN’in yanında olduğumuzu belirtir mücadelelerini selamlarız. Dilene dilene değil direne direne kazanacağız.”