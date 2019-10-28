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El Sen'den hükümete eleştiri

El Sen'den hükümete eleştiri
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları (EL-Sen), hükümetin, Kıbrıs Türk basınına yönelik kullandığı dilin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Basının üzerinde baskı kurulmak istendiğini savunan El-Sen, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Medyanın el değiştirdiği ve kumar baronlarının kontrolü altına alındığı bu dönemde, hükümetin gerçek anlamda gazetecilik yapan kesimleri hedef göstermesi havuz medya isteminin belirtisidir. El-Sen olarak yoldaş sendikamız BASIN-SEN, KTAMS ve DEV-İŞ’in bu alanda verdiği mücadeleyi selamlar, her türlü eylemine destek vereceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.”

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