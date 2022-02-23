El Sen'den kınama

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, El-Sen Basın Danışmanı ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in bir yazıdan ötürü ağır cezada 10 yılla yargılanmak istenmesini kınadı.

Özkıraç, başta örgütlenme ve ifade özgürlükleri olmak üzere tüm hak ve hürriyetlere inanan bir emek örgütü olarak aynı zamanda, KKTC’de yaşayan herkesin Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi’nin çizdiği prensiplerde bir yaşam sahibi olmasını dileyen ilerici bir geleneğin parçası olduklarını kaydetti.

Özkıraç, yaptığı yazılı açıklamada, “bu çerçevede El-Sen Basın Danışmanı ve Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir’in bir yazıdan ötürü ağır cezada 10 yılla yargılanmak istenmesini kınıyoruz. Bu ve buna benzer tüm yargılanma baskılarının ifade özgürlüğümüze vurulmak istenen kelepçe olduğuna inanmaktayız” dedi.

Özkıraç açıklamasında,"Yurdumuzun her tarafını sarmış baskı ve yıldırma politikalarına yenilmeyeceğimizi ve hiçbir yurtseveri yalnız bırakmayacağımızı tüm halkımıza duyururuz" ifadelerine de yer verdi.