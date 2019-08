El Sen'den süresiz grev uyarısı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ay sonuna kadar dört yeni santral alınması için ihaleye çıkılmaması halinde süresiz grev kararı aldığını duyurdu.

Sendikal Platform da “artık diyalog yoluyla sorunların çözülemeyeceğinin ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu ile hükümetin, kurumun ileriye taşınması yönünde herhangi bir niyeti olmadığının aşikar olduğu” görüşünü ortaya koyan El-Sen’e destek belirtti.

El-Sen yetkilileri saat 10.00’da Kıb-Tek merkez binası önünde basın açıklaması yaptı.

Bu kapsamda Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, Sendikal Platform adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan birer konuşma yaptı; hazırlanan basın açıklaması ise El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif tarafından okundu.

BIÇAKLI: “TOPLUMUN MALI OLAN KURUMLARI SATMAYA KİMSENİN YETKİSİ YOK”

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümetin ne yapmak istediğinin Türkiye ile imzaladığı protokolde yazılı olduğunu savundu ve “KİT’ler, kurumlar satılacak, kooperatifler temizlenecek, limanlar satılacak yalnızca meclis kalacak! Devlet bundan sonra meclis ve 10 tane gara mersedesli bakandan oluşacak yalnızca…” dedi. Bıçaklı, toplumun malı olan kurumları satmaya kimsenin yetkisi olmadığını vurguladı.

Geçmiş hükümet döneminde Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da dahil olmak üzere ilgili tüm tarafların onayıyla Kıb-Tek’le ilgili enerji üretiminin artırılması, AKSA’dan “kurtulmak”, bir an önce dört santralin alınması ve devreye girmesi gerektiği şeklinde karar alındığı söyleyen Bıçaklı, “Sonra ne olduysa oldu, dört santralin alınmasından vazgeçildi. Ne yapmaya çalışırsınız? Yatırım yapmayacaksınız, gün gelecek AKSA’yla sözleşme bitecek ve topluma ‘AKSA’yla devam edeceğiz’ demeye çalışırsınız?” diye konuştu.

ÖZKIRAÇ: “TOPLUMU DAYATMA PAKETLERLE YOK ETMEYE ÇALIŞAN ANLAYIŞA KARŞI EN ÖN SAFLARDA YERİNİMİZİ ALACAĞIZ”

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç da yılardır Elektrik Kurumu’na çevre dostu bir elektrik üretimi için yatırım yapılması talebinde bulunduklarını kaydetti. Özkıraç, dört santral ihalesi için geçmiş hükümet döneminde kararlar alındığını ancak mevcut hükümetin bu yatırımın yapılmayacağını sendikaya ilettiğini ifade etti.

Grev kararı aldıklarını ve grev hazırlıklarının başladığını belirten Özkıraç, “Toplumu dayatma paketlerle yok etmeye çalışan anlayışa karşı Elektrik Kurumu çalışanları en ön saflarda yerini alacaktır” dedi.

Özkıraç hükümete çağrıda bulundu ve “Lütfen dört tane santral için ay sonuna kadar ihaleye çıkmanızı bekliyoruz, aksi takdirde doğacak sonuçlardan ne bu toplum ne biz ne de de sendikal platform sorumlu olacaktır” diye konuştu.

BENGİHAN: “PROTOKOLÜN YASALLAŞMAK İÇİN MECLİSE GELMESİYLE GENEL GREV VE GENEL DİRENİŞ YAPACAĞIZ”

Sendikal Platform adına Kıb-Tek’in yanında yer alan KTAMS Başkanı Güven Bengihan ise Kıbrıs Türk toplumunun malı olan Elektrik Kurumu ve bunun gibi stratejik kurumların “sermayeye peşkeş çekilmesine” müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında yapılan Mali ve İktisadi İşbirliği Anlaşması’nın Kıbrıs Türk toplumunu yok oluşa doğru sürüklediğini savunan Bengihan, protokolün yasallaşmak için Meclis’e gelmesiyle genel grev ve genel direniş yapacaklarını da açıkladı.

KAŞİF: “KURUMUMUZUN İLERİYE TAŞINMASI YÖNÜNDE HERHANGİ BİR NİYET YOK”

El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif de hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Geçen Cuma yönetim kurulu toplantısında Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası olarak süresiz grev kararı aldıklarını kaydeden Kaşif, “Geldiğimiz aşamada artık diyalog yoluyla sorunların çözülemeyeceği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Birçok kez bu yolu denememize ve gerekli siyasi adımların atılması için tüm önerilerimizi gerek KIB-TEK Yönetim Kurulu’na, gerekse de mevcut hükümete aktarmamıza rağmen ne yazık ki bu kesimler tarafından kurumumuzun ileriye taşınması yönünde herhangi bir niyetin olmadığını görmüş bulunmaktayız” dedi.

Kaşif, geçmiş dörtlü koalisyon hükümeti döneminde Bakanlar Kurulu tarafından üretilen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na 4 yeni santral alınması için uluslararası ihaleye çıkılması yönündeki kararının mevcut UBP-HP hükümeti tarafından hiçe sayılmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“DÖRT SANTRAL ALINMAZSA KURUM KISA SÜRE SONRA TOPLUMA HAK ETTİĞİ HİZMETİ VEREMEZ”

Bu yatırımın geciktirilmesinin ve yapılmamasının kurumun kısa bir süre sonra topluma hak ettiği hizmeti veremeyeceği anlamını taşıdığını söyleyen Kaşif, “Süresiz grev kararımızın en önemli sebebi, iki hükümet tarafından alınan bu kararın mevcut hükümet tarafından uygulanmamasıdır. Tüm iyi niyetli girişimlerimize rağmen hükümetten aynı şekilde iyi niyetli ve samimi bir karşılık bulamamamız bizi bu kararı almaya itmiştir” diye konuştu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“ÖZERK YAPI İÇİN SOKAKTA KAVGA VERMENİN ZAMANI GELDİ”

“Yine mevcut hükümetin, Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığı ekonomik paket içerisindeki Toplu İş Sözleşme düzeninin ortadan kaldırılmaya yönelik girişimi, KIB-TEK’in devletten alacaklarının hükümetler tarafından kurumumuza ödenmemesi, AKSA’nın yüksek kâr elde etmesine rağmen kurumumuza ve toplumumuza verdiği zararın siyasiler tarafından önüne geçilmemesi ve her fırsatta bazı hükümet yetkililerinin, bilinçli bir şekilde KIB-TEK emekçilerinin maaşlarını gündeme getirerek yalan - yanlış bir algı operasyonu yaratması, bununla birlikte kurumun özelleştirilmesi için bu tür operasyonların her fırsatta bazı eller tarafından piyasaya sürülmesi, geldiğimiz aşamada artık masa başında vakit kaybetmek yerine sokağa çıkıp KIB-TEK’in yaşatılması ve özerk bir yapıya kavuşturulması için kavga vermenin zamanının geldiğini göstermektedir.”

Kaşif, bu bağlamda, EL-SEN’in hem yapacağı eylemlerle, hem de ortaya koyacağı süresiz grevle hükümet edenlere gereken cevabı vereceğini de kaydetti.