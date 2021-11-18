El Sen'den terfilere ilişkin bazı siyasi partilerin açıklamalarına tepki

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) yapılması planlanan terfilere ilişkin bazı siyasi partilerin açıklamalarına tepki gösterdi.

El-Sen, Kıb-Tek’teki terfi kararı ve sürecinin, seçimden çok önce başlatıldığına dikkat çekerek, ortaya atılan “100 kişiye terfi” iddiasının doğru olmadığını, “sadece 21 kişiye, hakkıyla ve ihtiyaç olan kadrolara” terfi yapılması planlandığını söyledi.

El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, bugün El-Sen binasında düzenlediği basın toplantısında, sosyal medyada Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Halkın Partisi (HP) başkan ve genel sekreterleri düzeyinde yapılan ve “yanlış beyanlar” içeren açıklamalarını esef ve üzüntüyle takip ettiklerini belirtti.

Özkıraç, “Özellikle, sendikacılık geçmişi olan ve emek hareketini destekleyen ideolojilere mensup, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’ın bu şekilde açıklamalarda bulunmuş olmalarından “emek hareketi” olarak üzüldük. Müşavir ordusu yaratan, yolsuzlukları yapan, bu ülkeyi talan edenler El-Sen değildir. Ne El-Sen’i ne de Kıb-Tek’i 3-5 oy uğruna siyasete alet etmeyin” dedi.

Özkıraç, terfilerin “seçim yasaklarına kısa bir süre kala terfi, statü dağıtılıyor” gibi açıklamaları da eleştirerek, “21 kişilik listede her türlü siyasi parti görüşüne sahip kişi mevcuttur. El-Sen hiç bir siyasi partinin ne arka bahçesidir ne de acentesidir. 4’lü koalisyon hükümeti döneminde de bu kurumda atama ve terfiler yapılmıştır” ifadelerini kullandı.



KIB-TEK’te bir çok kadronun boş olduğunu ve çoğu kişinin vekaleten görevleri yürütmek zorunda kaldıklarına işaret eden Özkıraç, şunları kaydetti:“100 personelmiş, istihdammış..Tekneciği yönetecek amir yok. Mağusa’da yetkisiz amir. Kurum’da İş Sağlığı ve Güvenliği şubesi yok. Boşta 9 münhal varken biz sadece 1 tanesi doldurmaya çalışıyoruz. CTP, TDP ve HP toplumu yıllardır sömüren bu anlayışa dur diyecekken, El-Sen ve Kıb-Tek ile uğraşıyor.”SAKINOĞLU: “MUHALEFET, HÜKÜMETİ ELEŞTİRECEK DİYE KURUMUZA VE EL-SEN’E ZARAR VERİYOR”El-Sen Yönetim Kurulu’ndan Kazım Sakınoğlu da söz alarak, “Görünen ortada. Muhalefet, hükümeti eleştirecek diye, kurumumuza ve El-Sen’e zarar veriyor. Muhalefetteyken aslan kesilenler, hükümette başları kuma sokuyorlar” dedi.Sakınoğlu, “İddia edilen 100 kişinin 50’sinin ismini versinler, biz burayı terk ederiz” ifadelerini kullandı.