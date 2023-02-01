El-Sen: “Enerji üretim yetersizliğinden kesintiler devam edecek görünmektedir”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), yaşanan elektrik kesintilerinin üretim yetersizliğinden kaynaklandığını belirterek, “Üzülerek söylüyoruz ki enerji üretim yetersizliğinden kesintiler devam edecek görünmektedir” ifadelerini kullandı. El-Sen, Başbakan Ünal Üstel’i, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun almış olduğu 120MW yatırım kararını hayata geçirmeye de çağırdı.

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün ilk olarak Teknecik’teki Elektrik santralinin bir ünitesinin, ardından ise AKSA santrallerinin 3 ünitesinin devre dışı kalması sonucunda ada genelinde elektrik kesintileri yaşandığı kaydedildi. Bu sabah, Termik santralin arızası devam ederken, AKSA’nın 2 ünitesinin yeniden devre dışı kaldığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Sözleşmesinin 2023 yılında sona ermesine kısa bir süre kala, sözleşme gereği günlük 100MW enerjiyi sağlamakla mükellef olan Aksa pik saatlerin olduğu 18.00 - 21.00 saatlerinde 45 MW civarında bir üretim yaparak KKTC halkını karanlıklarda bırakmıştır. Sözleşmenin uzatılması için dün 3 ve bugün 2 şer ünitelerinin arka arkaya tesadüf eseri arıza yapması çok fazla düşündürücüdür.

Üzülerek söylüyoruz ki enerji üretim yetersizliğinden kesintiler devam edecek görünmektedir. Aksa daha önce de olduğu gibi sözleşmenin bitiş tarihi yaklaşırken aynı yöntemleri kullanarak ülkemizi ve halkımızı enerjisiz bırakarak sözleşmesini uzatmak istiyor. Buradan Sayın Başbakan Ünal Üstele sesleniyoruz, bu konuda Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun almış olduğu 120MW yatırım kararını hayata geçiriniz, ne sizin ne de Aksa'nın patronlarının halkımıza bu işkenceyi çektirmeye hakkı yoktur.”