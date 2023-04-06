EL-SEN eylemde

Eylemde konuşan Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı, ‘Kıb-Tek’e yatırım yapın dedik kimse dinlemedi… derdiniz ne Aksa’ya sözleşmesiz peşkeş.

Bütün toplum ayakta sendikalar, sivil toplum örgütleri siz diklendiniz yasayı geçirmek için. Biz El- Sen olarak buradayız yasa geçmemesi için yasal haklarımızı kullanıyoruz.

Aramızda bize destek olan insanlar var sendikalar parti temsilcileri var. Toplumun malı olan bu kuruma sahip çıkmaya devam edeceğiz. Siz biraz sabırlı olun çünkü bugün saat 3 ten itibaren buraya binler gelecek.’dedi.

Eylemde konuşan El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, 'Biz El-Sen olarak buradayız. Müdürüyet sisteme müdahale ediyor. Her yer Enerjisiz kalmıştır. Sayın bakan Kıb-Tek'e polis yolla kim sabote ediyor ortaya çıksın' dedi.