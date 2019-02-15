EL-SEN hükümete 48 saat süre tanıdı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Sendikası El-Sen Başkanı Kubilay Özkıraç, hükümete 48 saat süre tanıdı.

Özkıraç BRT’ye yaptığı açıklamada, Pazartesi günü süresiz grev kararı aldıklarını ancak, hükümete bekledikleri açıklamayı yapması için 48 saat süre tanıdıklarını söyledi.

Hükümet temsilcileri ile bugün öğleden sonra biraraya gelerek bir görüşme yaptıklarını açıklayan Özkıraç, “Yapılmasını beklediğimiz yatırımlar için konunun İhale Komisyonu’nda olduğu söylendi. Bu konuda hükümet çıkar açıklama yapar ve yatırımlar için ihalenin sonuçlanmasına belli bir süre verirse, o zaman yeniden durum değerlendirmesi yaparız”dedi.