El-Sen, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın geri çekilmesini ve yeni santral yatırımları için ihaleye çıkılmasını istedi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile “AKSA’ya yeni imtiyaz verilmeye çalışıldığı” gerekçesiyle Meclis önünde eylem yaptı. El-Sen, bugün Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmesi beklenen Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmemesi ve Kıb-Tek’e yeni santral yatırımları için ihaleye çıkılmaması halinde süresiz grev dahil yasal her türlü eylemi hayata geçireceği uyarısında bulundu.

Bugün tüm bölgelerde uyarı grevi yapan El-Sen yetkilileri ve üyeleri, saat 09.00’da Kıb-Tek Merkez binası önünde toplanarak Meclis önüne yürüdü. El-Sen üyeleri Meclis önünde “Alım garantili anlaşmalara hayır” yazılı pankart açtı; “Bu kurumu size yedirmeyiz”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, kurumumuza sahip çıkıyoruz”, “Arıklı elini yakamızdan çek”, "Kıb-Tek özelleştirilemez”, “Son kale Kıb-Tek, yaşatma savaşımız bitmeyecek”, “Evine dön AKSA", “Sattırmayacağız” yazılı dövizler taşıdı.

Bazı CTP milletvekilleri ile Sendikal Platform yetkililerinin de destek verdiği eylemde, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Aslan Bıçaklı, El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan konuşma yaptı, El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu basın bildirisini okudu. Bildiride, yetkililer yatırım yapılmasını engellemekle ve yılda 546 milyon TL tutarındaki parayı “halkın cebinden çalarak” AKSA’ya vermekle suçlandı.

-Bıçaklı, AKSA yetkililerinin Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına çağrılmasını eleştirdi

Türk-Sen Başkanı Aslan Bıçaklı konuşmasında, bakan olanların ülkedeki kurum ve kuruluşların kendilerine babalarından miras kaldığını ve istediğinde satabileceğini sandığını söyleyerek, “Yok öyle bir şey” dedi.

AKSA’nın sözleşmesinin bu yıl biteceğini anımsatan Bıçaklı, 6 Eylül 2019’da dönemin Başbakanı Ersin Tatar ve dönemin Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile bir protokol imzalandığını kaydetti. Protokolde üretim maliyetlerini düşürebilmek ve artan talebi karşılayabilmek adına ilk etapta en az 60 MW gücünde santral yapılması gerektiğinin ortaya konularak 45 gün içinde ihaleye çıkılması için süre tanındığını aktaran Bıçaklı, “45 gün daha dolmadı mı?” diye sordu.

Kıb-Tek’e gerekli yatırımların enerjiyi AKSA’ya teslim etmek için bilerek ve isteyerek yapılmadığını savunan Bıçaklı, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşmesi için Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplantısına AKSA yetkililerinin de çağrılmasını ise “dünyanın en büyük ayıbı” olarak değerlendirdi.

Bıçaklı, “Biz Türk-Sen, El-Sen ve Sendikal Platform olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurumlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu kurumlar sadece çalışanlarının değil, toplumun malıdır. Toplum lütfen malına sahip çıksın” dedi.

-Cesurer, süresiz genel grev uyarısında bulundu

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer de konuşmasında, El-Sen olarak Kıb-Tek’e yatırımların yapılması ile ilgili her zaman talepkar olduklarını belirterek, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilerek gereken düzenlemelerin yapılmaması halinde ülkede yaşanacak karanlıklardan kendilerinin sorumlu olmayacağını vurguladı.

Maliyetlerin aşağı çekilmesi için yapılması gereken tek şeyin yatırım olduğunu söyleyen Cesurer, “Şakamız yok, uyarıyoruz” diyerek, süresiz genel grev uyarısında bulundu.

- Tuğcu, basın bildirisini okudu

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu ise, basın bildirisini okudu. Bildiride, defalarca yapılan uyarılara rağmen gününde yapılması gereken yatırımları engelleyenlerin bugün konuşmaya hakkı olmadığı kaydedilerek, “AKSA’ya sadece yatırım yaptı diye yılda ödenen 28 milyon Dolar yani Türk Lirası bazında 546 milyon TL tutarındaki parayı halkın cebinden çalıp AKSA’ya vermeye devam etmek sevdasında olanların bu işten çıkarları nedir?” diye soruldu.

Kamu İhale Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikle ihalesiz bir şekilde yeni alım garantili anlaşma yapılmaya çalışıldığının kaydedildiği bildiride, şu anda ülkede 110 MW’lık güneş enerjisi kurulumu ve 50 MW’lık kurulum talebi varken, Kurumun daha ucuza üretilebilecek enerjinin alım garantileri nedeniyle AKSA’dan alınmak zorunda bırakılması eleştirildi.

Bildiride, “Bugün yaptığımız uyarı grevinin dikkate alınmaması durumunda süresiz grev dahil yasal her türlü eylemi hayata geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bir an önce yasa tasarısının ortadan kaldırılması ve Kıb-Tek’e yeni santral yatırımlarının ihaleye çıkılmaması halinde bu süreçten sonra yaşanan olayların sorumlusu biz çalışanlar olmayacağız” ifadelerine yer verildi.

-Bengihan: “Yazıklar olsun bu ülkenin kurumlarını satmak isteyenlere”

Basın bildirisinin okunmasının ardından Sendikal Platform adına söz alan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Platformun emekçinin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

“Yazıklar olsun bu ülkenin kurumlarını satmak isteyenlere” diyen Bengihan, kurumlara dayanışma içinde sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023, 14:22