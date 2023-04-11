El-Sen Kıb-Tek önünde eyleme devam ediyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı başlattığı eylemlere bugün de devam ediyor.
Sendika, eylemlerini bugün Lefkoşa'da Kıb-Tek binası önünde sürdürecek.
Sendika Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu’dan alınan bilgiye göre, El-Sen Yönetim Kurulu bugün saat 11.00’de toplanacak. Toplantının ardından eylemlilik sürecinin devamı hakkında açıklama yapılması bekleniyor.
- Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi tamamlandı
Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın dün yapılan Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmesi tamamlandı. Tasarı’nın oylanması ise bir sonraki yasama işlevli Meclis oturumunda yapılacak.