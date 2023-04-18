El-Sen: "Kıb-Tek yönetimi yasa tanımaz şekilde Ercan'daki elektrik işlerini yaptırdı... Bu uygulamayla ilgili yasal süreç başlatılacaktır”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) yönetiminin “yasa tanımaz bir şekilde projesi olmayan, parası ödenmeyen, iş emri olmayan Ercan Havaalanı’nın elektrik işleri için ekip gönderip, işlem yaptırdığını” savunarak, “Yasa, kural tanımaz bir şekilde yapılan bu uygulamalarla ilgili yasal süreç başlatılacağını” açıkladı.

El-Sen Yönetim Kurulu adına Sendika Başkanı Çağlayan Cesurer tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Kıb-Tek Yönetim Kurulu, Kıb-Tek Genel Müdürü, 15 günlük süreç içerisinde yaşananlardan kendilerinin sorumlu olduğunu unutmuş gibi, kendi bildiklerini okumaya devam ediyorlar” ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

“Yasa tanımaz bir şekilde projesi olmayan, parası ödenmeyen, iş emri olmayan Ercan Havaalanı’nın elektrik işleri için ekip gönderip, işlem yaptırıyorlar. Binlerce vatandaşın parasını ödediği halde işleri bekletilirken, yasa, kural tanımaz bir şekilde yapılan bu uygulamalarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır.”

Cesurer açıklamasında, “El-Sen yönetimi ve üyeleri olarak, Kıb-Tek yönetimini ve Genel Müdürü’nü Toplu İş Sözleşmesine aykırı atamalarına, personeli provoke etmeye dönük mobbing uygulamalarına, personeli provoke etmeye dönük hareketlerine bir an önce son vermeye davet ediyoruz” diyerek, “Kaosa oynamak isteyenler yaratacakları kaos içerisinde boğulacaklardır” ifadelerini kullandı.