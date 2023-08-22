El-Sen: “Kıb-Tek’e borcu olan kamu kurumlarının elektriğini keseceğiz”

El-Sen: “Kıb-Tek’e borcu olan kamu kurumlarının elektriğini keseceğiz”
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Kıb-Tek’e borcu olan kamu kurumlarının elektriğini önümüzdeki haftadan itibaren keseceklerini duyurdu. Tuğcu, kurumlarla ilgili borç listelerini kamuoyuyla paylaşacaklarını da kaydetti.

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Tuğcu imzalı El-Sen açıklaması şöyle:

“Kıb-Tek’e birikmiş elektrik borçları ve taksitlerinin artarak devam ettiği gerçeği ile birikmiş borçlar ve taksit gerilikleri ödenmediği takdirde El-Sen olarak borç listeleri ile birlikte kamuoyuyla paylaşılarak Kıb-Tek’e borcu olan bakanlıklar, devlet daireleri, savunmayla ilgili kurumlar, BRT, camiler, su motorları ve belediyelerin önümüzdeki haftadan itibaren elektrik akımları kesilecektir.”

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