El-Sen: “Kıb-Tek’e borcu olan kamu kurumlarının elektriğini keseceğiz”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Kıb-Tek’e borcu olan kamu kurumlarının elektriğini önümüzdeki haftadan itibaren keseceklerini duyurdu. Tuğcu, kurumlarla ilgili borç listelerini kamuoyuyla paylaşacaklarını da kaydetti.

Tuğcu imzalı El-Sen açıklaması şöyle:

“Kıb-Tek’e birikmiş elektrik borçları ve taksitlerinin artarak devam ettiği gerçeği ile birikmiş borçlar ve taksit gerilikleri ödenmediği takdirde El-Sen olarak borç listeleri ile birlikte kamuoyuyla paylaşılarak Kıb-Tek’e borcu olan bakanlıklar, devlet daireleri, savunmayla ilgili kurumlar, BRT, camiler, su motorları ve belediyelerin önümüzdeki haftadan itibaren elektrik akımları kesilecektir.”