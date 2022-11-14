EL-SEN, Kıb-Tek’in AKSA’ya olan borçlarının devlet borcu olarak devralınmasına ilişkin tasarının düzeltilmesini istedi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunun AKSA Enerji Üretim Anonim Şirketine Olan Borçlarının Devlet Borcu Olarak Devralınmasına İlişkin Yasa Tasarısı”nın derhal düzeltilmesini talep ederek, tasarıda devlet kurumlarının kullandığı veya kullanacağı elektrikten mahsuplaşılacağından bahsedilmesini “aklımızla dalga geçiliyor” ifadeleriyle eleştirdi.
“Diğer taraftan da devlet kurumlarının kullandığı veya kullanacağı elektrikten mahsuplaşılacağından bahsediliyor, kısacası aklımızla dalga geçiliyor” denilen açıklamada, bahse konu tasarının derhal düzeltilmesi istendi.
Açıklamada, “Kıb-Tek’in uğratıldığı görev zararının ortadan kaldırılması için Devletin kullandığı elektrik tarifelerde biran önce gerekli düzenlemelerin yapılmaması halinde Kıb-Tek’i zarara uğratan her kim olursa olsun yargı önünde hesap sorulacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.