El-Sen Kıb-Tek’in münhal sınavının ertelenmesini eleştirdi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Kıb-Tek’e münhal için duyurulan yazılı sınavla ilgili tarihte son anda değişiklik yapılmasını eleştirdi.
Adayların sınava hazırlanamadıkları için ek süre talep etmesinin gerekçe gösterildiğini belirten Tuğcu, “Kıb-Tek tarihinde ilk kez böyle bir skandal yaşanıyor” ifadelerini kullandı.
Bugün gerçekleşecek sınavın 15 saat önce nasıl ertelenebileceğini soran Tuğcu, sınavın 31 Ağustos’a ertelenmesinde siyasi bir neden olduğunu savundu.
Tuğcu, yazılı açıklamasında özetle şunları kaydetti:
-78 kişilik münhale 500’ü aşkın başvuru var
Kıb-Tek’e açılan 78 kişilik münhal için başvuru süresi 4 Ağustos’ta dolmuş, sınava 500’ü aşkın aday başvurmuştu. Bugün yapılacağı açıklanan sınavın ertelendiği de dün duyurulmuştu.
Sınav, 31 Ağustos Perşembe günü, katılımcılara daha önceden bildirilen okullarda, aynı salon ve aynı saatte yapılacak.