El-Sen, KIB-TEK’teki grevi askıya aldı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), “eylemlilik sürecini tüm paydaşlarla sürdürmek adına” KIB-TEK’teki grevi askıya aldığını açıkladı.

EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, geçmemesi için grev başlattıkları Kamu İhale (Değişiklik) Yasası Tasarısı’nın Meclis’ten geçirilmemesi çağrısı yaparak, bunun gerçekleşmesi halinde yeni düzenlemeyi mahkemeye götüreceklerini vurguladı.

Birçok sendika ve örgüt bu akşam Teknecik Elektrik Santrali önünde ortak bir basın toplantısı düzenleyerek “Enerjide Ortak Vizyon” başlıklı bildiriyi açıkladı.

Bildirinin açıklanmasının ardından günlerdir eylemde olan EL-SEN’in Başkanı Çağlayan Cesurer, “eylemlilik sürecini tüm paydaşlarla sürdürmek adına” grevlerini askıya aldıklarını söyledi. Hükümet EL-SEN’in grevini 6 ay yasaklamış ancak sendika “sivil itaatsizlik” başlatarak eylemini sürdürmüştü.

Basın açıklamasında ortaya konulan “Enerjide Ortak Vizyon” şöyle:

1. KIB-TEK’te ihtiyaç duyulan yatırımların bakım ve onarımların yapılması, enerji maliyetlerini düşürecek arz güvenliği olan çevreci bir enerji politikasının hayata geçmesiyle ilgili paydaşların odalarla birlikte ilgili sendika ekonomik örgütler ve bilim insanlarının katılımı ile derhal enerji stratejik planı oluşturulması.

2. Ülkenin enerji strateji planı yukarıdaki çerçevede hazırlanmadan, herhangi bir özel şirketle geleceğimizi ipotek altına koyan bir sözleşmenin imzalanması kabul edilemez.

3. Eğer bu yönde bir adım atılırsa imza koyan tüm örgütler olarak hareket edeceğimizi beyan ederiz.

Bu metin bu vizyon çerçevesinde katılım göstermek isteyen tüm örgütlerin imzasına açıktır.

İmza koyan örgütler Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası, Kamu İşçileri Sendikası, Belediye Emekçileri Sendikası, Kooperatif Çalışanları Sendikası, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, K. T. Hekimler Sendikası ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği.”