El-Sen önceden izinleri alınan GES işlemlerinin Pazartesi'den itibaren başlayacağını duyurdu

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), önceden izinleri alınan güneş enerjisi işlemlerinin Pazartesi gününden itibaren başlayacağını duyurdu.

El-Sen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Müdürlüğü ve ilgili bakanlıkla yapılan istişareler neticesinde ve sayaç tedarikinin de başlaması nedeniyle önceden izinleri alınan GES (güneş enerjisi) ile ilgili işlemlere Pazartesi gününden itibaren başlanacağı duyuruldu.

Yaşanan gecikme ve aksaklıklardan dolayı sendikanın halkın daha fazla mağdur olmaması için bir adım attığını bildiren Tuğcu, ilgili bakanlığın da yeni tüzük çalışmasını bir an önce bitirip sonuçlandırması gerektiğini belirtti.

Tuğcu açıklamasında “Yaşanan sürecin tekrarlanmamasını umar, bu hakkın tüm halkımıza eşit ve adaletli bir şekilde faydalandırılmasını, yatırımların bir an önce tamamlanmasını istiyoruz.” ifadelerine de yer verdi.