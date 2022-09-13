EL-SEN, sendikacıların gözaltına alınmasını kınadı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve Kamu-Sen Başkanı Metin Atan’ın polis tarafından gözaltına alınmasını, sendikal mücadeleye yönelik bir yıpratma girişimi olarak değerlendirerek kınadı.
Açıklamada, “Sendikacıların, komisyon toplantısının yapıldığı odaya kilitlenmesini ve müteakiben Bengihan ve Atan’ın polis tarafından tutuklanmasını kınar, KTAMS ve Kamu-Sen’e mücadelelerinde tam destek belirtir, anti-demokratik her türlü girişimin sonuna kadar karşısında duracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” denildi.