El Sen: "Sendikamız Kıb-Tek'in güvencesi; kurumu yatırım yaptırarak yaşatacağız"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) , sendikalarının KIB-TEK'in güvencesi olduğunu kaydetti ve kurumu yatırım yaptırarak yaşatacaklarını, özerk bir yapıya kavuşturacaklarını belirtti.

Sendika Başkanı Kubilay Özkıraç yazılı açıklamasında, “Hedefimize yürüdüğümüz bu yolda önümüze çıkan her kim olursa olsun karşısında bizi bulacaktır. Dilene dilene değil, direne direne kazanacağız” dedi.

KKTC ile TC Hükümetleri arasında imzalanan, ama hiç kimsenin haberi olmadığını ileri sürdüğü protokolün bir kısmını basından takip ettiklerini belirten Özkıraç, her protokolde olduğu gibi bu protokolde de enerji konusuna yer verildiğini ve 10 yıl önce "enterkonnekte olunacak" maddesinin yerine yeni imzalanan anlaşmada "enterkonnekte çalışmalarına devam edilecek" denildiğini ifade etti.

Özkıraç, “Bu madde ile birileri KIB-TEK'e yatırım yapılmasını engelleyerek enterkonnekte üzerinden süreci oyalamayı ve bu toplumu AKSA'ya mahkum etmeyi hedefliyorsa lastiği patlamış bir arabayı duvara sürüyorlar demektir” ifadelerini kullandı.