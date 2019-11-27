El-Sen süresiz grev başlattı

El-Sen bugün itibariyle süresiz grev başlattığını duyurdu.

Sendikanın Sosyal Medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Hükümet ile yapmış olduğumuz tüm görüşmeler olumsuz geçmiştir.Yatırımlar konusunda hükümet hiçbir adım atmamıştır.Bu nedenle askıya aldığımız süresiz grevimizi uygulamaya koyuyoruz.Tüm Kurum çalışanları mesai başlangıcında kendi bölgelerinde greve katılmalarına karar verilmiştir..."

EL-SEN Almış olduğu süresiz grev kararını 00:00 itibariyle yürürlüğe koymuştur... denildi