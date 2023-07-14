El-Sen’den Bakanlar Kurulu’nun Kıb-Tek kararına tepki...

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı karar doğrultusunda ülkenin ihtiyacı olan elektrik üretiminin tamamını özel bir şirkete devretmek için Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na önerge gönderdiğini ileri sürerek, bu kararın ileriye taşınması halinde süresiz grev dahil yasal her türlü eylemle karışıklık verileceğini duyurdu.

El-Sen Başkanı Çağlayan Cesurer yaptığı yazılı açıklamada, kararın maliyetleri daha da arttıracağını savundu.

El-Sen’in Kamu İhale Yasası’nda yapılan değişiklik için yaptığı eylemlerin haklılığının bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Cesurer, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun Bakanlar Kurulu’nun gönderdiği önergeyi imzalamayıp tepkilerini ortaya koyduğunu kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geldiğimiz noktada konuyu değerlendiren El-Sen Yönetim Kurulu Başbakandan randevu talep etmiş, yaptığımız eylemler süresinde ortak deklarasyon imzaladığımız örgütlerle yol haritasının belirlenmesi için görüşmeler başlatılmış. Kapasite arttırılarak 15 yıllık yeni bir anlaşma yapılmasının kabul edilmesi mümkün değildir.

Maliyetleri daha da arttıracak olan bu kararın ileriye taşınması halinde süresiz grev dahil yasal her türlü eylemle karışıklık verilecektir.”