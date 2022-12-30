El-Sen’den iş yavaşlatma kararı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, sayaç sorunu çözülene kadar iş yavaşlatma eylemi yapılması, Güneş Enerji Sistemi (GES) kontrollerinin 2 Ocak’tan itibaren durdurulması, 15 Ocak tarihinden itibaren de tüm bölgelerdeki tesisat kontrol müfettişlerinin elektrik kontrolüne gitmemesi yönünde karar alındığını duyurdu.

Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, GES kullanımı, kurulum ve şebekeye etkileri hakkında sendikanın yaptığı çalışmadan çıkan sonucu kamuoyu ile paylaştı.

Tuğcu, yapılan çalışmada mahsuplaşma, şebekenin geliştirilmesi, kapasitenin artırılması konusundaki önerilerini sırası ile Kıb-Tek Yönetim Kurulu, Başbakanlık, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’na ilettiklerini belirtti.

Ahmet Tuğcu, kurumda var olan sayaç eksikliğinin hala giderilmemesi nedeniyle tedarik tamamlanana kadar ön izinleri alınmış ancak henüz tamamlanmamış tüm GES projelerinin kontrollük ve onay başvuru değerlendirmelerinin ivedi olarak durdurulması gerektiğini kaydetti.

Bu nedenle El-Sen Yönetim Kurulu’nun dün yaptığı toplantıda, sayaç sorunu çözülene kadar iş yavaşlatma eylemi gerçekleştirilmesi yönünde karar aldığını kaydeden Tuğcu, GES kontrollerinin 2 Ocak’tan itibaren durdurulması, 15 Ocak tarihinden itibaren de tüm bölgelerdeki tesisat kontrol müfettişlerinin elektrik kontrolüne gitmemesi yönünde karar üretildiğini bildirdi.