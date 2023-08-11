El-Sen’den Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanına "elindeki bilgileri paylaş" çağrısı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa’nın bir televizyon programında yaptığı açıklamaları eleştirdi.
Kamuoyu önünde bu kadar emin açıklama yapmasına rağmen Paşa’nın neden Savcılığa ve polise suç duyurusunda bulunmadığını soran Tuğcu, El-Sen’in toplumu bilgilendirmeye devam edeceğini kaydetti.
Ahmet Tuğcu yazılı açıklamasında, Hüseyin Paşa’ya "doğrudan akaryakıt alımlarında kurumun uğratıldığı zarar" ve "iptal edilen akaryakıt ihaleleriyle" ilgili sorular da yöneltti.